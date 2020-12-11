Заключительный этап сезона «Формулы-1» стартует в Абу-Даби

Программа заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2020 года — Гран-при Абу-Даби — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Яс Марина».

Основная борьба в чемпионате уже завершена — Льюис Хэмилтон и его команда «Мерседес» в седьмой раз стали чемпионами в личном зачете и Кубке конструкторов. Британец пропустил предыдущий этап из-за заражения коронавирусом, но к Гран-при Абу-Даби выздоровел и примет участие в заездах. Интрига остается в борьбе за третье место в Кубке конструкторов, которую ведут «Рейсинг Пойнт» (194 очка) и «Макларен» (184), при определенных раскладах вмешаться в их спор может и «Рено» (172). В личном же зачете интерес вызывает борьба за шестое место между монегаском Шарлем Леклером из «Феррари» (98), испанцем Карлосом Сайнсом — младшим из «Макларена» (97), таиландцем Александером Албоном из «Ред Булл» (93) и британцем Ландо Норрисом из «Макларена» (87).

Перед уходом постарается хлопнуть дверью российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Официально о том, что уфимец не останется в команде на 2021 год, еще не было объявлено, но уже ни для кого не секрет, что именно так и будет. Квята в команде должен заменить японец Юки Цунода, ставший третьим по итогам сезона в «Формуле-2». Россиянин неплохо проводит последние гонки, но вряд ли это поможет ему изменить сложившуюся ситуацию.

На Гран-при Абу-Даби дебютирует в «Формуле-1» сын семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, он примет участие в первой практике в составе команды «Хаас», за котороую будет выступать в 2021 году.

Этап в Абу-Даби появился в календаре «Формулы-1» 11 лет назад. Главная его особенность — гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Рекордсменом по количеству побед является Хэмилтон (5), трижды здесь выигрывал немец Себастьян Феттель, по разу — финны Валттери Боттас и Кими Райкконен, еще одна победа на счету немца Нико Росберга, который уже завершил карьеру.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 (GMT+4), вторая — в 17:00 (GMT+4). В субботу состоятся третья свободная практика (14:00 GMT+4) и квалификация (17:00 GMT+4). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:10 GMT+4).