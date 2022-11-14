Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.

Как передает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, в соболезновании говорится:

«Я был глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва в центре Стамбула. Ваша боль является и нашей болью.

Желаю упокоения душ погибших в результате этой трагедии, разделяю боль их близких и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям, а также желаю выздоровления всем пострадавшим».