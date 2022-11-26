Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба этой страны генералу армии Яшару Гюлеру.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
«Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих турецкой армии в регионе, где вооруженными силами братской Турции проводятся антитеррористические операции с целью нейтрализации террористической угрозы и атак и защиты от них гражданского населения, проживающего в этом районе.
В непримиримой борьбе с терроризмом мы всегда находимся рядом с армией братской Турции и полностью вас поддерживаем.
Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким ставшим шехидами турецких солдат-героев, разделяем их боль и горечь, желаем скорейшего исцеления всем раненым. Пусть покоятся с миром», — говорится в послании.