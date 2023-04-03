Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране техническим директором турецкой компании «Байкар» Сельчуком Байрактаром и наградил его медалью «За заслуги в области военного сотрудничества».

Об этом #сообщили в министерстве обороны.

Министр обороны поприветствовал гостя. Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружеских и братских отношениях, министр сказал, что это сотрудничество со временем развивается и укрепляется.

Байрактар, выразивший благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что рад побывать в нашей стране и что подобные встречи имеют важное значение в плане расширения сотрудничества.