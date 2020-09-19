Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской во встрече глав МИД Евросоюза ― вмешательство во внутренние дела республики. Об этом в субботу, 19 сентября, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией», ― подчеркнула она.

Также Захарова напомнила о событиях на Украине в 2014 году, когда несколько стран Евросоюза выступили «так называемыми гарантами соглашения» властей и оппозиции, которое вскоре «было растоптано».

Кроме того, представитель МИД России подчеркнула, что «заигрывание» европейских министров иностранных дел с представителем белорусской оппозиции ― составная часть сценария вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее в этот день стало известно, что Тихановская выступит 21 сентября на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. В МИД Республики Беларусь назвали такие действия неприкрытым вмешательством во внутренние дела республики.

Выборы президента Республики Беларусь прошли 9 августа.. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли в ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска (iz.ru).