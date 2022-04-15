Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы и архитектуры безопасности континента, а также скажется на отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зачем это нужно альянсу — понятно. Цель — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией — неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, членство в Североатлантическом альянсе не способно укрепить национальную безопасность Финляндии и Швеции, они «автоматически окажутся на натовской «передовой». «Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике», — сказала она. Представитель МИДа признала, что «выбор — за властями Швеции и Финляндии». «Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — представитель МИД РФ. (DW)