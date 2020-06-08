Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого она имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В документе также говорится о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла ряду других лиц.

В частности, речь идет о послах Владимире Барбине, Леване Джагаряне, Нурмахмаде Холове, а также о замминистра энергетики Юрии Сентюрине.