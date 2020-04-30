Задержаны организаторы кровавого теракта в Африне

Задержаны трое участников теракта в уезде Африн на северо-западе Сирии, сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Анадолу.

Жертвами организованного террористами YPG/PKK подрыва цистерны с горючим в административном центре района стали 44 мирных жителя.

Как сообщается, при попытке выехать из Африна на автомобиле был пойман боевик группировки, доставивший заминированное транспортное средство на место преступления.

На основании показаний задержанного удалось схватить двоих его сообщников, которые помогали в организации теракта.

Во вторник, 28 апреля, в результате подрыва террористами YPG/PKK цистерны с горючим в уезде Африн на северо-западе Сирии погибли 44 мирных жителя, 48 человек пострадали. Среди жертв теракта – 11 детей.

ООН и Евросоюз выступили с заявлениями, в которых осудили кровавое нападение.

Террористы YPG/PKK, захватившие район Тель-Рифат к юго-востоку от Африна, систематически совершают вылазки в самом Африне, а также в прилегающих к нему Аазазе, Эль-Бабе и Джераблусе.

Тем самым террористы пытаются подорвать безопасность и порядок в районах Сирии, освобожденных ВС Турции в рамках операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».