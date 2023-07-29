Продолжается расследование уголовного дела, возбужденному органами прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего жителям села и государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований, совершенным 22 декабря 1991 года в селе Мешели Ходжалинского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что в указанное время родившийся в 1955 году и живший в селе Бадара Аскеранского района гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович, который работал водителем на автотранспортном предприятии в городе Ханкенди, с целью истребления азербайджанцев, проживавших в селе Мешели в целом как национальной группы, вместе с другими лицами армянской национальности, с применением различного оружия, в том числе огнестрельного, и боевых машин пехоты совершил вооруженное нападение на это село. Были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 358 азербайджанцев были изгнаны с мест их законного проживания в нарушение установленных норм международного права и законов Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович вместе со своими сообщниками, c которыми находился в предварительном сговоре, продолжал свои преступные действия, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и жителям села, причинив в целом материальный ущерб в размере 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов.

В связи с появлением достаточно обоснованных подозрений в ходе следствия по уголовному делу было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Однако из-за того, что его местонахождение было следствию неизвестно, 12 ноября 2013 года он был объявлен в международный розыск, решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте «Лачин» на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать, при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК), в Республику Армения под предлогом лечения.

Будет обеспечено размещение Вагифа Хачатуряна в медицинском учреждении в городе Баку, оказание ему необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по привлечению других обвиняемых по данному уголовному делу лиц к ответственности.