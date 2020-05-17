Задержанный в Украине обвиняемый в терроризме передан Грузии

Украинская сторона передала Грузии гражданина Цезаря Тохосашвили, известного по прозвищу Аль Бара Шишани, который обвиняется на родине в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы Госбезопасности (СГБ) Грузии.

«В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и разыскивается Интерполом. На основе информации, добытой Службой госбезопасности Грузии и межведомственного сотрудничества, Служба безопасности Украины задержала Тохосшавили в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации», — сказано в сообщении.

В СГБ Грузии утверждают, что Тохосашвили в 2015 году отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что там он стал членом ИГ. Обвиняемый был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как «военный министр» ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии («Членство и участие в террористической организации»). Данное преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет. (ТАСС)