Как сообщалось, 26 мая в связи с нарушением государственной границы Азербайджанской Республики провокационно-диверсионной группой вооруженных сил Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы у села Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями, в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.