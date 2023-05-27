Как сообщалось, 26 мая в связи с нарушением государственной границы Азербайджанской Республики провокационно-диверсионной группой вооруженных сил Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы у села Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями, в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.
По уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Генпрокуратуры, двое военнослужащих вооруженных сил Армении — Ховакимян Харут Юрики и Газарян Карен Ашоти привлечены в качестве обвиняемых и решением суда в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.