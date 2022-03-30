Глава МЧС Армении Андраник Пилоян задержан. Информацию об этом Новости Армении -NEWS.am подтвердили в Антикоррупционном комитете.

Как сообщалось ранее, 29 марта Антикоррупционный комитет вызвал на допрос министра по чрезвычайным ситуациям Андраника Пилояна. У министра не было никакого статуса в уголовном деле, возбужденном по состоянию на вчерашний день. Пока неизвестно, по какому уголовному делу проходят следственные действия.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян отправил Пилояна в отпуск на 14 дней. Правоохранители провели обыски в МЧС. После обыска правоохранители доставили нескольких сотрудников МЧС в Антикоррупционный комитет на допрос.