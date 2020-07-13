Задержан экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев

Сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержан бывший министр обороны АР Рагим Газиев.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб СГБ и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Выявлены обоснованные подозрения в том, что 12 и 13 июля во время проведения боевых операций в связи с провокациями противника на азербайджано-армянской границе в Товузском районе АР (о которых Министерство обороны Азербайджанской Республики регулярно информирует общественность), бывший министр обороны Рагим Газиев целенаправленно распространял в социальных сетях не соответствующую действительности информацию о этих событиях.

Тем самым совершая действия, направленные на ослабление обороноспособности Азербайджанской Республики, он открыто призывал людей к беспорядкам и насильственному захвату государственной власти.

Р.Газиеву предъявлено обвинение по статьям 281 («Открытые призывы, направленные против государства») и 282 («Диверсия») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

В совместном сообщении подчеркивается, что недопустимо распространение информации, являющейся государственной тайной Азербайджанской Республики, способной навредить боеспособности Азербайджанской Армии, оборонному потенциалу республики, национальным интересам и безопасности страны.

Все служащие антиазербайджанским силам попытки, направленные на создание хаоса, анархии, провокаций, решительно пресекаются и будут пресекаться и в дальнейшем.