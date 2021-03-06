За участие в штурме Капитолия арестован экс-сотрудник Госдепа

Бывший сотрудник Госдепартамента США Федерико Клайн арестован за участие в незаконном вторжении в Капитолий вместе с многочисленными другими правонарушителями в январе текущего года. Достоверность этих сведений подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

«У нас нет конкретного комментария относительно г-на Клайна. Это дело расследуется ФБР. Обращаться с конкретными вопросами относительно обвинений следует к этому ведомству», — сказал Прайс. По его словам, Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, может обнародовать вскоре дополнительные данные о деле Клайна.

| 2021-03-06T01:45:32+04:00 6 марта 2021, 05:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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