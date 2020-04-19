За сутки в РФ обнаружили 6 060 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6060 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах России, сообщает оперативный штаб.

На первом месте по числу заболевших вновь Москва, где COVID-19 диагностировали у 3570 человек, далее идет Московская область и 709 инфицированных. Тройку замыкает Нижегородская область — 129 заболевших.

Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853 человек. При этом за сутки выздоровели после заражения 234 человека, а всего — 3291 пациент. Число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 361 (+ 48 за сутки).

Накануне в стране вирус нашли у 4785 человек в 79 регионах.