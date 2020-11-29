За сутки в мире выявили более 500 тысяч случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

Накануне в субботу в мире за сутки были выявлены рекордные 747 082 тысячи заражений. (РИА Новости)