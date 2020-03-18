За сутки от коронавируса скончались 475 человек

Более 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом нового типа за последние сутки, 475 человек скончались, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно отчету, за 17 марта было выявлено 11 526 новых случаев заражения. Общее число жертв коронавируса увеличилось на 475 и составило 7426 человека.

По данным ВОЗ, первые случаи заражения были подтверждены в восьми странах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией (Лента. Ру).

| 2020-03-18T04:44:25+00:00 18 марта 2020, 09:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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