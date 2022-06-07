Все, как по Черномырдину

Бравируя своей военной мощью, Россия претендовала на роль второй армии в мире. К величайшему сожалению Кремля, весь пафос и патетика, созданные вокруг «мощных» ВС РФ, разбились об украинскую волю и патриотизм.

Мнимый блицкриг, согласно которому Кремль намеревался покончить с «украинским нацизмом», потерпел полный провал. Пресловутый девиз российской оккупационной машины, вторгшейся на территорию другого государства – Украины, гласил: «Покончить с фашизмом».

Тем не менее, это никак не входит в разрез с тем обстоятельством, что ярый противник «нацизма» Владимир Путин уж очень лоялен к бывшему кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен. А она в свое время отличилась тем, что сказала: «Газовые камеры национал-социалистов – это всего лишь детали истории».

За эти слова уголовный суд Парижа приговорил Ле Пен к штрафу в 30 000 евро. Но разве такая «мелочь» может помешать сотрудничеству «брату и сестре» в борьбе с фашизмом.

Бездарные российские военные, небывалый украинский патриотизм, замаранные в «фашистском» вареве руки Путина, сыграли свою отрицательную роль.

Наверняка, российский политический истеблишмент вспоминает афоризм Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Российские новостные фейки – эффект бумеранга

Сегодня российские СМИ, как в электронном варианте, так и телеканалы, лезут из кожи вон, дабы представить военные неудачи в Украине в зазеркалье. Однако, чем больше российскую «не войну» в Украине затягивает в трясину безысходности, тем больше прежнего пыла от кремлевских пропагандистов мы слышим.

Даже один из главных адептов войны в Украине телеведущий Владимир Соловьев совсем недавно жалобно скулил, что, мол, его виллу в Италии отобрали. И при этом, хлопая ресницами, недоуменно восклицал: «А я тут причем?».

Кроме того, истинные патриоты России прекрасно понимали, что развязанная в Украине война, обернется трагедией для самой РФ. Не желая быть солидарными с агрессорской политикой Кремля, многие общественно-политические деятели, звезды шоу-бизнеса покинули страну. И сразу вошли в «обойму предателей». И вся их «вина» заключалась в том, что не слушали ахинею соловьевых, симоньян, багдасаровых и прочих.

В бой идут одни старушки

Тем не менее, русский фюрер XXI века не унывает, и бросает в бой новые силы. Нет, речь идет не военнослужащих, которые непонятно почему и за что, гибнут в чужой стране. Это оружие похлеще ядерного будет.

Итак, на авансцену медленно, но верно вступили русские бабули, которые предрекли незавидный конец Западу. В лучших традициях застойных брежневских времен, две милые старушенции достаточно четко обозначали участь «загнивающего» Запада.

Итак, о чем говорят эти «девчата». По словам одной из них, многие эксперты (какие???) говорят, что к осени американская экономика рухнет, а доллар вообще из себя представляет фантик.

«А вот советский рубль сегодня подкреплен нефтью, газом и водой», — рисует бабулька для Запада картину Судного дня, не подозревая о том, что СССР не существует.

Но и это не все. Русская домохозяйка (кстати, ее высказывания ничем не отличаются от спича официальных лиц) объявила рубль – золотым. То есть, все мировое сообщество к осени все свои счета в долларах переведет на золотой рубль, после чего западной экономике будут кранты. Ни дать-ни взять, покойный Жириновский в юбке

Пока еще не поздно, нам сделать остановку, а?

Сегодня геополитические реалии должны как-то образумить и купировать безумные амбиции Кремля в его желании расширить свое «жизненное пространство». Был уже в истории один безумец, которому обломали рога в 1941-1945 годах. И новоявленный русский мессия из ада совершает ту же трагическую ошибку. А, может, просто сесть и просмотреть вновь фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика? Необязательно смотреть весь (слово «операция» для российских «патриотов» уж слишком вожделенное), достаточно отрывка песенки в исполнении Георгия Вицина: «Пока еще не поздно…».