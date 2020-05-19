За последние сутки в Азербайджане 131 человек заразился коронавирусом

В Азербайджане выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 143, скончался один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончался гражданин 1949 года рождения, тесты на коронавирус которого дали положительный результат. Пациент ранее перенес инфаркт миокарда и страдал печеночной и хронической почечной недостаточностью.

На сегодня в стране выявлено 3 518 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 198, скончался 41 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 279 лиц, из них состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 59 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 240 220 тестов.