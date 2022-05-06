С начала войны с Украиной процент засекреченных указов Владимира Путина от общего числа подписанных им документов стал рекордным за последние 20 лет.

На это обратило внимание издание «Медиазона», изучив портал правовых актов и порядковые номера документов. Судя по ним, в марте были засекречены 54% от всех указов Путина, в апреле — 49%. Выше этот показатель был только в декабре 2002 года (59%) — тогда, напоминает «Медиазона», шла вторая чеченская война, а внутри страны произошло множество терактов.

Издание отмечает, что секретными указами, в частности, посмертно награждают орденами военных. Изучив сообщения различных городских и поселковых администраций о гибели российских военнослужащих на территории Украины, «Медиазона» сообщает о как минимум 600 таких награждений.

По различным оценкам, с начала вторжения армии РФ на территорию Украины погибли от 10 до 25 тысяч российских солдат. Минобороны РФ не сообщало о количестве погибших с 25 марта — тогда, по версии ведомства, их было 1 351.