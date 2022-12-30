За последние 20 лет не менее 1688 журналистов погибли во всем мире при исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщается в докладе правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), представленном в пятницу, 30 декабря, в Париже. Как следует из документа, в период с 2003 по 2022 годы на работе ежегодно погибали в среднем 80 работников СМИ.

Самым смертоносным для журналистов годом стал 2012-й — тогда погибли 144 репортера. В 2013 году жертвами насилия стали лишь на два журналиста меньше — 142. После этих самых трагических для журналистики лет, вызванных преимущественно войной в Сирии, ежегодное число жертв среди работников СМИ к 2021 году снизилось до 51-го. В текущем году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 58 репортеров.

80 процентов всей смертей среди журналистов произошло на территории 15 стран, особенно в Ираке и Сирии — здесь с 2003 года погибли в общей сложности 578 работников СМИ. На третьем месте находится Мексика (125), за ней следуют Филиппины (107), Пакистан (93), Афганистан (81) и Сомали (78).

Самой опасной для журналистов страной Европы остается Россия — здесь при исполнении профессиональных обязанностей погибли 25 репортеров. На втором месте — Украина (20 погибших, из них восемь — после начала российского вооруженного вторжения в эту страну). (DW)