В связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне задержаны 8 человек.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на полицию Лондона.

Было отмечено, что во время инцидента пострадавших нет, по факту продолжается расследование.

Как сообщил представитель лондонской полиции, стражи порядка прибыли на место происшествия около 16:30 по местному времени после получения информации о том, что группа протестантов ворвалась в здание посольства. По подозрению в незаконном проникновении в здание посольства и причинении вреда зданию задержаны 8 человек.