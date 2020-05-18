За двадцать часов 100 000 подписей, или чему можно научиться у Навального

Занимаясь политаналитикой, каждый раз убеждаешься, что нет стран абсолютно непригодных для политической деятельности, а есть просто — напросто никудышные политики.

В этом отношении и соседнюю Россию нельзя считать благоприятной страной для оппозиционной политической деятельности. Нет, как ни странно, при Борисе Ельцине, которого российские журналисты называли «царем Борисом», страна была более демократичной и свободной, а с приходом к власти Владимира Путина Россия стала всего лишь «более управляемой страной».

В буквальном смысле изменилось почти все: федеративные принципы и федеральные отношения, управленческая философия, принципы взаимодействия властных и оппозиционных политических векторов, даже понимание таких понятий, как демократия и демократическое государства! Да, президент Путин «своей легкой рукой» заменил их соответственно «эффективным государством» и «суверенной демократией».

Но несмотря на такие перегибы во внутренней политике, люди продолжали и теперь продолжают заниматься оппозиционной деятельностью.

Среди них основную массу, конечно, составляют политики ельциновской или даже горбачовской эпох. Но есть политики, которые имеют хоть и относительно меньший стаж, но выделяются гораздо большим эффектом.

Одним из них, безусловно, является Алексей Навальный. Он принципиально новый тип российских политиков. Этот человек использует самые современные методы демократической и ненасильственной политической борьбы.

Но, как политик, симпатичен автору этих строк в большей степени из-за того, что никогда не падает духом, никогда не впадает в пессимизм, несмотря на то, что больше времени проводит в КПЗ, чем в собственном доме!

Самое главное, никому в России и в голову не приходит обвинять его в каких-то «темных играх» с Кремлем…

Неслучайно, что и в эти пандемические дни из политического спектра России вновь выделился именно Навальный. Он выступил с политической петицией «5 шагов: Как поддержать граждан России и ее экономику». Да, петиция Навального за двадцать часов собрала больше сто тысяч подписей!

Напомним, для того, чтобы любая общественно–политическая петиция стала обязательной для рассмотрения властями, авторам необходимо собирать не меньше ста тысяч подписей.

Да, казалось бы, это всего лишь обыкновенная политическая акция. Но тут есть весьма важный момент. Понятно, что такими акциями европейцев не удивишь, но нас можно. Дело в том, что, прежде чем начать политическую деятельность, любой политик или общественник должен досконально изучить основные законы, особенно, конституцию своей страны, т.к. именно конституция определяет основные контуры, в том числе политической деятельности.

Но, увы, применительно к нашей раздробленной и виртуальной оппозиции этого не скажешь. Мы не раз писали, что мир, отдельные страны и методы политической борьбы стремительно меняются – на ругательствах, лжи и вранье далеко не пойдешь, потому что даже граждане т.н. полуоткрытых стран сейчас имеют возможность получить информацию из нескольких источников, т.е. людей уже не обманешь.

Почему мы привели пример Навального? Человек выступает с конкретным предложением! И не только выступает, но действует – проходит все законные процедуры, чтобы власти рассмотрели его предложение! Да, не ругается, не лжет, а предлагает свое видение решения социально – экономических проблем!..

А есть ли у нас соответствующие процедуры? Думается, что есть, и если не ошибаемся, правом законодательной инициативы обладает определенное количество граждан. Собрав необходимое количество голосов, можно выдвинуть на рассмотрение парламента страны конкретную законодательную инициативу.

Выходит, нашим политическим и общественным активистам нет дела до таких цивильных и интеллектуальных методов политической борьбы, потому что оппозиционная политика у нас превратилась в своеобразный мелкий и даже грязный бизнес: представители этого сегмента нашего общества, к сожалению, своей ленью и отсталостью превратились в кучку политических маргиналов…

Весьма удивительно, что и т.н. «международным политическим донорам» также больше «подходят» именно такие политические группы. Но такое явление имеет свое, как говорится, собственное объяснение: им в некоторых странах нужны не какие-то современные и интеллектуальные политические векторы, а всего лишь управляемые «группы давления».

Так, не отдавая себе отчета в том, что, удовлетворяя сиюминутные политические нужды, они тем самым придают импульс негативным процессам в некоторых странах, которые из-за преобладания разрушительных тенденций и из-за отсутствия демократических навыков рано или поздно вступают в фазу хаоса и разрушений…