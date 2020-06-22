За бедного фермера замолвите слово: иностранное всегда лучше местного?

Наша страна по-прежнему не может полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в молоке, и импорт этой продукции растет. Так, в январе-мае этого года Азербайджан импортировал 4,4 тыс. тонн молока на 7,9 млн долларов США. По данным Государственного таможенного комитета, это на 3,2 млн. долларов США (70,3%) и 1,2 тыс. тонн (36,2%) больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Report. В отчетном периоде импорт молока составил 0,2% от общего импорта Азербайджана.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что наша страна в обозримом будущем точно не сможет обеспечить себя двумя видами продуктов питания — молоком и сливочным маслом. Он заявил #, что основная причина этого – в ограниченном количестве пастбищ для выпаса скота. По его словам, проблемы с кормовой базой вынуждают фермеров закупать комбикорм за границей, что для них невыгодно. Эксперт отметил, что население Азербайджана растет, а объемы производства молока недостаточны.

«Наша страна закупает в большом количестве сухое молоко, из которого потом здесь изготавливают сметану и другие молочные продукты. Молоко в термоупаковках и разную иностранную молочку мы закупаем в основном в Беларуси, Украине и Прибалтике, где наблюдается переизбыток такой продукции», – говорит Агаев.

По его словам, отечественная молочная продукция дешевле зарубежной иногда в два раза, потому без проблем находит своего покупателя. Но при этом, как он считает, нередко в качестве она нередко уступает иностранным аналогам. Речь, в частности, о несоответствии заявленного процента жира реальному показателю, упаковке, сроке годности и т.д. Кроме того, в товар иногда добавляют пальмовое масло, но об этом не пишут на упаковке.

«Определенный процент граждан предпочитает не магазинное, а фермерское молоко. Оно и правда часто отличается лучшим вкусом, но тут надо быть осторожными, такое молоко без предварительного кипячения пить опасно. Можно заболеть бруцеллезом, который потребует долгого и сложного лечения. Сейчас никто не может дать гарантии безопасности фермерских продуктов. Необходимо осуществлять на фермах эпидемиологический контроль, но его, можно сказать, нет», – сказал Агаев.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов заявил, что по имеющейся у него информации, азербайджанские производители могут на 100% обеспечить молоком внутренний рынок. Но для этого им нужно создать необходимые условия, в том числе помочь с реализаций.

«Мне недавно звонил фермер из Гей-Геля, который пожаловался на то, что не знает, куда сбывать молоко, производимое на его ферме. В день там производится 200 литров молока. Я обратился по этому поводу в Министерство сельского хозяйства, и, надеюсь, что они предпримут что-то, чтобы помочь ему. Но ,– говорит эксперт, – таких фермерских хозяйств, которые не могут найти покупателя молока, в стране много. В итоге, некоторые, отчаявшись, режут коров, чтобы заработать хотя бы на мясе. Молоко должны покупать у них компании, занимающиеся его переработкой, у них должна быть база его заготовки. Например, в Сальяне Всемирный банк и Минсельхоз помогли производителям в этом вопросе, однако надо расширять помощь».

По словам Гусейнова, в нашей стране молочное производство начало развиваться более интенсивно. Он отметил, что несколько лет назад один из производителей начал выпуск молока в стеклянной таре, у которого срок годности всего 4 дня, что говорит о том, что там нет никаких примесей. И сейчас на рынке реализуется такая продукция. Как подчеркивает глава ССП, новость о начале выпуска такого молока его порадовала, ведь производитель взял на себя ответственность по производству высококачественной полезной продукции.

«Если говорить о жалобах на молочную продукцию, то в ССП они поступали преимущественно на продукцию двух фирм, которые торгуют под названием «Ивановка». Никакого отношения к селу Ивановка Исмаиллинского района она не имеет. Продукция данного села давно завоевала доверие и любовь потребителей, а эти фирмы за счет названия стремятся повысить свои продажи. Такая ситуация имеет место не один год, а ведь это не что иное как обман потребителей. Кроме того, действует порядка 20 магазинов под названием Ивановка, и только в 3-х из них действительно продается продукция данного села. Через ваш сайт, – говорит Гусейнов, – хочу обратиться к Антимонопольному комитету Минэкономики, чтобы они, наконец, решили этот вопрос».

Он также отметил, что летом возрастает вероятность приобрести испорченную молочку. Ее не всегда правильно хранят, а портится она в жару быстро. Впрочем, по словам эксперта, из года в год ситуация улучшается.

Что касается привозного молока и продукции из него, то, как подчеркнул Гусейнов, у нас открытый рынок, и нельзя запретить завозить продукцию из других стран. Но, по его мнению, государство могло бы повысить налог на завозную молочку и тем самым поддержать отечественного производителя.

«В Азербайджан поступает много молока и молочной продукции из-за рубежа. Но его качество далеко не всегда соответствует стандартам. Это обычно дешевая продукция. Чтобы убедиться, что в ней много консервантов, достаточно посмотреть на срок годности, а там он, как правило, большой. Так, иранские сливки могут храниться три месяца. Импортная молочка презентабельно выглядит, у нее хороший вкус, но это не значит, что она полезна. Но азербайджанский потребитель ошибочно думает, что иностранное всегда лучше местного», – резюмировал глава ССП.