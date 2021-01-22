За автохулиганство будут арестовывать на срок до двух месяцев

Автохулиганство путем превышения лимита скорости более чем на 60 км/ч будет наказываться административным арестом на 2 месяца.

Как сообщает АПА, соответствующее изменение предложено в Кодекс об административных проступках.

Согласно проекту, за совершение действий, предусмотренных статьей 511.1 кодекса (автохулиганства) путем превышения установленного лимита скорости на дорогах более чем на 60 км/ч применяется штраф на сумму от 2000 до 4000 манатов с ограничением права вождения транспортных средств на 2 года или с ограничением права вождения транспортных средств с учетом фактов дела и личности совершившего нарушение будет применяться административный арест на срок от одного до двух месяцев.