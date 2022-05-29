Юрген Клопп высказался после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«У «Реала» был один удар в створ, верно? И они забили. Но смотрите, я на 100 процентов понимаю и уважаю то, что победа – это причина, по которой играют в футбол и участвуют в подобных турнирах. И что бы ты ни делал – пока это в рамках правил, – это дозволено, ты можешь делать это. Все в порядке. Бывали моменты, когда и нам приходилось обороняться – мы блокировали удары и все такое.

Эти парни провели выдающийся сезон. Два турнира выиграть мы не смогли, и это было при минимальном отставании – одно очко и счет 0:1. О чем это говорит? Во время сезона «Манчестер Сити» был лучше на очко, а в финале «Реал» был лучше на один гол. Это ничего не говорит о нас.

Отличие между 2018 годом и этим финалом заключается в том, что сейчас я чувствую: мы вернемся. В 2018 году я хотел этого, но не знал, получится ли. Но эти парни действительно конкурентоспособны, они невероятно относятся к делу. Это фантастический состав. Мы точно вернемся», – сказал тренер «Ливерпуля». (sports.ru)