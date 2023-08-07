Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил заслуженного деятеля искусств РФ Юлия Гусмана орденом «Честь» («Шараф»). Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«За большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Юлия Соломоновича Гусмана орденом «Шараф», — говорится в документе.

Орденом «Честь» награждают за особые заслуги перед Азербайджаном, вклад в построение азербайджанской государственности, за заслуги в экономике, науке и технике, культуре, искусстве, просвещении и здравоохранении.

Юлий Гусман 8 августа отмечает юбилей — 80 лет. Он заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1985) и РФ (1993), народный артист Азербайджанской Республики (2002). Член Союза кинематографистов РФ, Союза театральных деятелей РФ, Союза журналистов России. Юлий Гусман награжден орденами Дружбы (2004), «Слава» (Азербайджан, 2013), «Дружба» (Азербайджан, 2018). Отмечен благодарностью президента РФ (1996). Его жизни и деятельности посвящен документальный фильм «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (2013, режиссер Всеволод Тарасов).