Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Укринформ.

«Да, правящая партия… приняла решение о том, что было бы разумно, чтобы ЮАР вышла из МУС», — сказал Рамафоса во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нииностио, прибывшим в ЮАР с визитом.

Рамафоса сказал, что решение, принятое после заседания партии в выходные о выходе из МУС, объясняется предвзятостью суда в отношении определенных стран.

Ордер МУС на арест Путина означает, что Претория, которая в августе этого года принимает саммит группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должна будет задержать президента РФ по прибытии.

ЮАР с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась осудить действия России, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог, чтобы прекратить войну.