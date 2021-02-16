ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19

Власти Южноафриканской республики (ЮАР) хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает газета Economic Times.

Согласно сообщению, ЮАР мотивируют это решение тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Отмечается, что в страну должны были поставить еще 500 тыс. доз вакцины в ближайшие недели.

Ранее глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

| 2021-02-16T11:37:45+04:00 16 февраля 2021, 13:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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