Языком метет, как метлой машет — Очередной «перл» азербайджанского депутата

«Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут», произнес один из героев говорухинского пятисерийного телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя». Звали этого «вора в законе» Петр Ручников, но больше он был известен, как Петька Ручечник. Сетовал же он на свою сообщницу и подручную Светлану Петровну Волокушину, которая успела поведать Глебу Жеглову много интересного.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров не имеет физического сходства с гражданкой Волокушиной, он не является подручным «вора в законе», но вот языком он метет, как метлой машет. Причем очень давно и без каких-либо последствий для себя. Хотя, по уровню вреда, который он нанес репутации нынешней власти, данный господин явно переплюнул ее оголтелых критиков.

Отечественные журналисты уже давно сбились со счета, вспоминая «перлы» этого депутата, обладающего, по его же собственным словам, даром общения с Каспием. Но даже для нас очередное умозаключение господина Насирова было чем-то из ряда вон выходящим. Этот оратор, смею предположить, хотел, чтобы получилось как на свадьбе, но вышло, как на похоронах. А жертвой его «анализа» стал отечественный спорт.

Начал Эльман-муаллим свое волшебное выступление словами: «Было бы хорошо увеличить военный бюджет на 3 миллиарда». Тут возражений, по сути сказанного, нет и не может быть ни у кого. Азербайджан одержал историческую победу в Отечественной войне, во многом, благодаря тому, что готовился к войне XXI века, тогда как армянская сторона мысленно пребывала в прошлом веке. Соответственно, на вооружении у нашей армии было все самое современное, включая БПЛА израильского и турецкого производства. Ясное дело, что победа в войне никого не должна расслаблять. Наоборот, нам нужно увеличивать траты на армию. Ибо, прав был Наполеон Бонапарт, когда подчеркивал, что народ, который не хочет кормить свою армию, в итоге будет кормить чужую. Но, к счастью для Наполеона, в годы его великих побед, не было Эльмана Насирова, который с легкостью любую полезную инициативу может превратить в фарс.

Он, к примеру, весьма своеобразно обосновал важность доведения азербайджанского военного бюджета до отметки в 3 миллиарда долларов. Эльман-муаллим указал на то, что доходы бюджета Армении на следующий год составляют 3 миллиарда. По его мнению, это и есть достаточное обоснование для претворения его предложения в жизнь.

О том, что в Армении происходят еще и негативные тенденции, он решил не вспоминать. И нам, получается, крупно повезло. Ведь, так любящий оглядываться на армянские реалии депутат ММ, вполне мог бы предложить девальвировать манат также, как ныне происходит девальвация драма. Или распродавать все значимые и перспективные сектора экономики за долги, как это сделали в РА.

В общем, в целом нам всем повезло. Обошла удача только азербайджанский спорт, по которому депутат Насиров и решил нанести разящий удар. «В 2021 году крупные спортивные мероприятия, вероятно, не состоятся из-за пандемии. Поэтому было бы хорошо направить средства на социальное и военное обеспечение», изрек он. Чем, возможно сам того не зная, стал походить на известного булгаковского персонажа, который предлагал все взять да поделить. Вынужден разочаровать Эльмана-муаллима, предложившего столь же простой, сколь и неуместный способ решения проблемы. Перечислю только те спортивные мероприятия на следующий год, проведение которых официально уже подтверждено. Это и Всемирная Юношеская Шахматная Олимпиада в Нахчыване, и Четвертый Спортивный этно-форум, и Кубок мира по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке, AGF Trophy 2021, и Кубок мира FIG по художественной гимнастике, и 16-ый Чемпионат мира по аэробной гимнастике, и Гран-при Азербайджана гонки Формула-1, четыре игры в рамках Чемпионата Европы по футболу, KARATE-1 PREMIER LEAGUE и множество иных международных соревнований и мероприятий.

Все это, надо полагать, депутат Насиров предлагает обнулить, отменить и забыть. Как и выезды азербайджанских спортсменов на сборы, расходы на их тренировки. А зачем это нам? Азербайджану, судя по логике Эльмана-муаллима, не нужно позиционировать более в качестве спортивной страны. Нам не нужно открывать Азербайджан для огромной армии футбольных болельщиков из разных стран мира.

Нам нужно положить прибором на то, что все это приведет к еще большей узнаваемости Азербайджана, а значит и к увеличению потока туристов в нашу страну. Что, кстати, позволит пополнить госбюджет за счет развития этого ненефтяного сектора экономики. Той самой экономики, благодаря развитию которой можно будет увеличивать расходы на оборону.

Да и вообще, депутат Насиров не предложил ничего , что могло бы увеличить поступления в госбюджет. Он предпочел популизм. Ни на что иное его попросту не хватает. Отсюда и реноме этого господина, при виде которого на голубых экранах, телезрители переключают иную кнопку. И, кабы работа журналиста не была зачастую схожа с чисткой Гераклом Авгиевых конюшен, никто бы из представителей «четвертой власти» век бы про Эльмана Насирова не вспоминал.