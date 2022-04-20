В Японии разработали специальные палочки для еды, которые, работая от специального компьютера, будут усиливать ощущение солености пищи. Об этом сообщает The Guardian.

Изобретение было разработано в совместном проекте лаборатории токийского профессора Хомеи Миясита и компании в сфере пищевой промышленности Kirin. Палочки для еды работают с помощью электрической стимуляции и мини-компьютера, который носится на браслете пользователя. Устройство передает ионы натрия из пищи через палочки для еды в рот, где они создают ощущение солености.

Миясита отмечает, что основная цель изобретения — снизить количество соли в рационе. Так, среднестатистический японец потребляет около 10 граммов соли в день — это почти в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

«Если мы попытаемся сократить употребление соли обычным способом, нам придется нелегко от исключения нашей любимой пищи из рациона или же придется терпеть и есть безвкусную пищу», — обосновал необходимость внедрения новой технологии Ай Сато, бизнес-партнер Миясита. (Газета.Ру)