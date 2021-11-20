Специалисты из Японии разработали первую в мире искусственную геномную ДНК, способную воспроизводиться и развиваться вне клетки, пишет ACS Synthetis Biology.

Уточняется, что исследование провели учёные из университета Токио под руководством профессора Норикадзу Ичихаши.

Биологам удалось создать искусственную систему репликации ДНК, в которой задействованы два гена – фермент репликации ДНК Phi29 и Cre-рекомбиназы.

По словам исследователей, к искусственной геномной ДНК можно будет добавлять гены и благодаря этому создавать искусственные клетки, которые можно будет использовать для производства лекарств и продуктов.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев выразил мнение, что через 30-40 лет в мире появится база ДНК, которая позволит автоматически прогнозировать генетическую предрасположенность людей к заболеваниям (aif.ru).