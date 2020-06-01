Японские компании продемонстрировали сильное с 2009 года снижение прибыли

Японские корпорации и компании в первом квартале этого года из-за ситуации с коронавирусом продемонстрировали самое мощное снижение доходов с 2009 года, когда экономика страны понесла серьезные потери из-за мирового финансового кризиса. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Министерства финансов Японии, сообщает ТАСС.

Так, доходы японских корпораций в первом квартале этого года снизились на 32% до отметки в 15,15 трлн иен (около $140 млрд по текущему курсу). В 2009 году прибыль японских компаний обрушилась на 32,4%. Стоит также отметить, что прибыль японских корпораций сейчас снижается уже четвертый квартал подряд. Наибольшее падение продемонстрировали поставщики оборудования для компаний транспортного сектора, а также корпорации из сферы обслуживания, в частности — из гостиничного сектора.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, а общее число зараженных коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, составляет 17 624 человек, 910 умерли.