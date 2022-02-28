Россия оккупировала южную часть Курильских островов, что противоречит международному праву, как и нападение на Украину. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма, сообщило агентство ТАСС.
Как указало информагентство, японские власти в последние годы воздерживались от термина «оккупация», описывая ситуацию вокруг южных Курил, и ограничивались заявлением, что «на эти острова распространяется японский суверенитет».
Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.
Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.