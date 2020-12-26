Япония закрыла границы для иностранцев

Правительство Японии приняло решение временно закрыть границы на въезд в страну для иностранных граждан. Об этом сообщает TACC.

Временный запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира. Такая мера будет действовать с 28 декабря 2020 года до конца января 2021-го.

Накануне cообщалось, что новый штамм коронавируса, который выявилии в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Японии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура. Заражение новой разновидностью COVID-19 было подтверждено у пяти граждан Японии, вернувшихся из Великобритании. Все они были отправлены на карантин.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Швейцарии, Нидерландах, Дании, Австралии, Испании, Франции и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее (lenta.ru)