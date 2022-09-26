Правительство Японии ввело новые санкции против России из-за ситуации в Украине, включив в ограничительные списки 21 организацию. Также оно запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия, сообщается на сайте японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

Так, в списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, в том числе оказались ОАО «Мосэлектронпроект», АО «Энергия», НПО «Эталон», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».