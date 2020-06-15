Япония с 19 июня снимет ограничения на поездки по стране, несмотря на рост заражений

Япония в соответствии с намеченным графиком намерена 19 июня отменить рекомендации ограничить поездки между префектурами, несмотря на рост числа заражений коронавирусом в столице. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с региональными властями, включая Токио, чтобы совмещать меры по предотвращению распространения инфекции и возобновлению социально-экономической деятельности», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, не повлияет ли ситуация в Токио на планы правительства отменить на этой неделе действующие с апреля рекомендации для жителей воздержаться от поездок по стране.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране — в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах — Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо.

После отмены режима ЧС власти стали постепенно снимать введенные ограничения, открылись торговые центры, рестораны и бары стали работать до более позднего времени. На фоне этого в последние дни в Токио наметился рост числа новых случаев заражения, и большинство из них связано с посещением ресторанов и увеселительных заведений вечером. Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,2 тыс., умерли более 920. (ТАСС)