Япония подготовит запрос на выдачу арестованных в США обвиняемых по делу Гона

Японская сторона подготовит запрос на выдачу арестованных в США двух человек, которых обвиняют в том, что они помогли бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

«Мы готовимся к тому, чтобы направить запрос на выдачу», — приводит агентство заявление представителя прокуратуры Токио.

Как ранее сообщило агентство Reuters, в США арестованы Майкл Тейлор и его сын Питер. Майкл Тейлор ранее служил в Армии США в специальном подразделении, известном как зеленые береты. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судьей в Массачусетсе по видеосвязи. Между Японией и США действует соглашение об экстрадиции.(ТАСС)