Япония передала землю с могилы Зорге

Япония передала России землю с могилы легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в рамках военно-патриотической акции «Горсть памяти», заявил журналистам заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Акция началась 22 июня нынешнего года, сегодня Минобороны получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

«Из Японии земля передана с могилы советского разведчика Рихарда Зорге», — сказал Картаполов.

«Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран — самых далеких уголков мира», — добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров «за вклад в работу по увековечиванию памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны». (РИА Новости)

| 2019-12-26T15:31:50+00:00 26 декабря 2019, 16:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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