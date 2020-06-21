Япония обнаружила вблизи своих берегов неизвестную субмарину

Министерство обороны Японии зафиксировало проход иностранной подводной лодки вблизи японского острова Амами Осима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Майнити симбун».

Лодка двигалась в подводном положении. Ведомство не уточнило, к какой стране принадлежит подводная лодка, но подтвердило, что она проследовала на запад через прилегающую зону в районе острова в четверг днем, но не вторгалась в японские территориальные воды.

Подлодка по состоянию на утро субботы находилась в водах к западу от острова Йокоате.

| 2020-06-20T23:27:49+04:00 21 июня 2020, 04:06|12345 (Пока оценок нет)
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