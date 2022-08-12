Яхта российского миллиардера Романа Абрамовича «Eclipse» бросила якорь у курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Судно длиной в 164 метра и шириной в 22 метра имеет шесть этажей, есть бассейн и вертолетная площадка, а также небольшой подводный аппарат

Жители и гости туристического района не применили сфотографироваться на фоне судна, стоимость которого в 2010 году оценивалась в 340 млн евро.

Яхта класса люкс будет находиться у побережья Турции в течении недели.

Напомним, что российский олигарх Роман Абрамович спас свои яхты от санкций Евросоюза. 162,5-метровую Eclipse и 139-метровую Solaris перегнали в Турцию.

Абрамович попал под санкции Великобритании. Его обвинили в причастности к дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности страны. После этого акции группы Evraz, главным акционером которой является Абрамович, упали на торгах в Лондоне.