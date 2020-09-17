Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты армянского вандализма

Армянские националисты, совершившие многочисленные акты геноцида, массовые убийства и депортации против азербайджанцев в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1994 годах, в то же время сравняли с землей тысячи исторических памятников, уникальных произведений материального и духовно-культурного наследия, мечетей, минаретов, кладбищ, совершили геноцид и против исторических названий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такое мнение высказал директор Института истории Национальной Академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов. Он сказал, что в результате геноцида, совершенного армянскими националистами в отношении духовного богатства азербайджанцев на территории современной Армении, тысячи исторических названий были изменены и арменизированы. Первоисточники, в том числе архивные документы, доказывают, что процесс изменения названий и других топонимов населенных пунктов азербайджанцев в современной Армении впервые начался в 1919 году — сразу после основания армянского государства на территории Азербайджана (1918 год) по решению правительства Республики Армения. В декабре 1919 года решением правительства Армении была создана специальная комиссия при Министерстве внутренних дел для переименования сел, городов, рек и гор.

Процесс арменизации азербайджанских топонимов продолжился и после установления советской власти в Армении в 1920 году. К 1935 году в Армении было переименовано около 200 населенных пунктов. С 1935 года переименование населенных пунктов было проведено на основании указов Президиума Верховного Совета Армянской ССР. К августу 1988 года на территории современной Армении был переименован 521 азербайджанский населенный пункт. После проведения в 1988-1989 годах на территории Армении политики этнической чистки против азербайджанского населения постановлением Президиума Верховного Совета Республики Армения от 9 апреля 1991 года были переименованы и арменизированы 90 населенных пунктов, ранее принадлежавших азербайджанцам. Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Армения от 8 августа 1991 года такая же участь постигла 16 населенных пунктов. Решением же парламента Армении от 4 июля 2006 года были арменизированы названия 31 азербайджанского населенного пункта.

Процесс переименования рек, озер и гор в Армении регулярно продолжался в советское время. Например, озеро Гёйджа переименовано в «Севан», река Занги – в «Раздан», Арпачай – в «Ахурян», гора Алаяз – в «Арагац», гора Ишыхлы – в «Ишханасар», гора Агбаба – в «Гукасян», яйлаг Деречичек – в «Цахкадзор». Кроме того, топоним, долгое время использовавшийся как «Валаршахабад», в армянской литературе был искажен и заменен на «Вагаршабад». Топоним «Валаршахабад», никак не объяснимый по-армянски, связан с именем Валар-шаха, сына Санатурка из династии Аршакидов.

Арменизация азербайджанских топонимов проводилась в основном в следующем порядке:

1) В первую очередь особое внимание было уделено переименованию населенных пунктов, связанных с исконными корнями азербайджанцев и их историческим прошлым. Например, Баяндур — Вагадур, Сардарабад — Октембер и др.

2) Названия многих населенных пунктов изменены буквальным переводом на армянский язык. Например, Дашгала — Караберд, Деречичек — Цахкадзор и т.д.

3) Некоторые населенные пункты переименованы под ширмой «интернационализма». Например, Султанабад — Шурабад, Ашагы Неджили — Саят Нова и т.д.

4) Названия некоторых населенных пунктов с небольшими изменениями заменены на похожие, но арменизированные имена. Например, Алаяз — Арагац, Габуд — Капуйт и т.д.

5) В названиях азербайджанских населенных пунктов, начинающихся со слов «Юхары», «Ашагы», «Беюк», «Кичик», эти слова даны на армянском языке, то есть, соответственно «Верин», «Неркин», «Мец», «Покр». Этим пытались создать впечатление, что изменяемые названия имеют армянское происхождение. Например, Неркин Зейва — Арташен, Мец Капанакчи — Мусаэлян и т.д.

Академик Ягуб Махмудов отметил, что было специальное поручение главы государства о названиях исторических мест Азербайджана: «Мы вместе с известным историком Назимом Мустафой выполнили это поручение и выпустили книгу «Вандализм: геноцид против исторических названий». Суть этой книги, переведенной на английский и русский языки, заключается в том, что территория республики, ныне называемой Арменией, является исторической землей Азербайджана, где все географические названия были изменены. В этой книге собраны древние азербайджанские названия и их фальсифицированные армянские варианты. В книге также приведены указы Президиума Верховного Совета Армянской ССР об изменении названий. Институт истории переиздаст книгу «Вандализм: геноцид против исторических названий». В новое издание войдут карты, созданные царскими генералами и военными топографами во время оккупации, осуществленной царской Россией, а также факты о массовом переименовании исторических названий Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, оккупированных армянами».

Первоисточники подтверждают, что территория современной Республики Армения, начиная с самых древних времен, всегда была частью азербайджанских государств. Эта территория и в более поздние исторические периоды входила в состав азербайджанских государств, которыми правили азербайджанские династии Саджидов, Саларидов, Шеддадидов, Ильдегизи́дов, Гарагоюнлу, Агкоюнлу, Сефевидов, Афшаридов и Гаджаридов. Эти земли, которые в средние века управлялись азербайджанскими правителями — чухурседскими эмирами и иреванскими ханами, также были одним из регионов, в котором, начиная с Огузского кагана, всем миром и очень плотным образом проживали азербайджано-тюркские племена.

Академик подчеркнул, что город Иреван — один из древних культурных центров Азербайджана, до сих пор дважды переименовывался. В первый раз после оккупации царской Россией в 1828 году он был переименован в Эривань, а второй раз — в 1936 году армяне переименовали его в Ереван. Армянские историки пытаются связать название города, который они теперь называют Ереван, с названием крепости Эребуни (Ирпуни), построенной в 782 году до нашей эры во время правления царя Урарту Аргишти I. Крепость Эребуни строилась исключительно как военное укрепление и никакой городской инфраструктуры вокруг нее не создавалось. Так же, как урартинцы не имели ничего общего с армянами, так и древняя крепость Эребуни не имела ни пространственной, ни исторической связи с нынешним городом Иреван.

Армянские вандалы на землях бывшего Иреванского ханства, в том числе в городе Иреван, сравняли с землей более 300 мечетей, принадлежащих азербайджанскому народу. В настоящее время армянский вандализм продолжается на оккупированных территориях Карабаха. Там уничтожены наши мечети и другие исторические памятники, в некоторых мечетях держат свиней.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в Карабахе напрочь отсутствует историческое наследие армян: «Возникает вопрос: если Нагорный Карабах является территорией древней Армении, почему столица не носила древнеармянского названия? Потому что древнее название столицы – Ханкенди — Ханское село. Степанакерт, потому что Шаумяна звали Степаном, керт — в Армении означает город, верно? Степанакерт назван именем того самого большевика».

Армения продолжает оккупировать азербайджанские земли, игнорируя четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Армянские агрессоры, как и на территории бывшего Иреванского ханства, Зангезура и в других местах, арменизируют азербайджанские топонимы и в оккупированном Карабахе. В соответствии с решениями «президиума верховного совета» так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» («НКР») на оккупированных территориях создаются новые административно-территориальные единицы и под ширмой «возвращения исторических названий» изменяются топонимы. Решением «верховного совета» так называемой «НКР» от 2 декабря 1993 года был образован Кашатагский район, охватывающий оккупированные Лачинский, Губадлинский и Зангиланский районы, а город Лачин, как районный центр, был переименован в «Бердзор». К настоящему времени решениями парламента так называемой «НКР» переименованы более 120 азербайджанских населенных пунктов. Город Агдам получил название «Акн», город Физули — «Варанда», город Зангилан — «Ковсакан», город Губадлы — «Санасар», город Кяльбаджар — «Карвачар», город Джебраил — «Джракан». Город Ходжалы, подвергшийся геноциду на глазах у всего мира, получил название «Иванян» в честь генерала Х. Иваняна, подготовившего план оккупации города.

«Современные вандалы забывают, что если нагорно-карабахский узел не будет развязан мирным путем, то расстрелянные статуи Узеира Гаджибейли, Хан гызы Натавана, Бюльбюля будут возвращены в Шушу — Карабах самим азербайджанским народом, победившим агрессора. Этот день наступит! Этот день не за горами!», — сказал академик Ягуб Махмудов.