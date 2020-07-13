«Я рад, что я поэт, я рад, что я врач» — поэт из Гянджи в Баку наткнулся на равнодушие

Ульви Мехтиев, 32-х летний поэт из Гянджи, принимал активное участие в проекте Российского информационно-культурного центра в Баку, поддерживая врачей, находящихся на передовой борьбы с COVID-19. Он — выпускник Азербайджанского медицинского университета по специальности врач- лаборант. Однако страсть к творчеству оказалась сильней, и свою жизнь Ульви Мехтиев решил посвятить поэзии.

В интервью # он поделился мнением относительно дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране и рассказал, почему победа над Covid-19 зависит от каждого из нас:

— Что вы считаете своим призванием — поэзию или медицину?

— Призвание — фундамент, из которого строится жизнь человека. Это объединенная формула двух критериев: «люблю делать» и «умею делать». Мое призвание – поэзия для души, поэзия, которая согревает, ведет по жизни и собственно, является моей харизмой, отражением моих чувств, мироощущений, вселенской грусти и радости в порывах полета и, противоположно ему, падения.

Я всегда задумывался о том, почему я стал поэтом, ведь это не только дар, но и ноша, своего рода груз. Я даже написал маленькое стихотворение по этому поводу: «И кто бы знал, что стану я поэтом, что так безумно я сойду с ума? Что буду я распят и тьмой, и божьим светом, что не избавиться от этого клейма. Что я несу в себе противоречья… В жадном порыве что-то превзойти. Что есть поэт — оттенок красноречья, иль жертва времени короткого пути?».

Если поэзия — это «люблю делать», то медицина, как профессия, определяет мои навыки, знания и способности, то есть «умею делать». Я рад, что я поэт, я рад, что я врач. Две дороги одного моего пути.

— Как сложилась ваша судьба после окончания Медицинского университета?

— После окончания Медицинского университета я прошел интернатуру в 3 городской больнице города Гянджи. Потом, по логике, мне должны были дать рабочее место. К сожалению, в отделе кадров местного Госздрава на тот момент не было свободной вакансии.

— С какими сложностями могут столкнуться выпускники Медицинского университета?

— Если у человека есть целеустремленность, то ни при каких обстоятельствах у него не должны возникать сложности. Если же они возникают, то у целеустремленного человека всегда есть план «Б» или «кувшин терпения». Не зря говорят, что никогда не теряй терпения — это последний ключ, отпирающий двери. Я думаю, что сегодня человек, окончивший медицинский университет, сможет найти работу, так как врачи — это необходимый контингент, а мой случай, наверное, всего лишь единичный.

— В период пандемии у вас не было желания записаться в волонтеры в пандемическую больницу?

— В принципе, я занимаюсь аналогичной работой по просвещению людей, хотя на линии фронта против коронавирусной войны я не присутствую, так как после интернатуры я не работал врачом. А с тех уже прошло 9 лет. Мое просвещение состоит в том, что я говорю о своевременной защите от коронавирусной инфекции — о первичной профилактике в виде обязательной дезинфекции рук, ношения маски, соблюдения социального расстояния и т.д. Это касается круга моего общения, друзей, друзей моих друзей, знакомых и т.д.

Если восприятие и соблюдение правил людьми будет на должном уровне, то будет достигнут масштабный успех в борьбе с эпидемией. По сути, это является социальным обязательством каждого из нас.

— В рамках проекта РИКЦ ваши стихи, посвященные подвигу врачей, приобрели большую популярность. Намерены ли вы выпустить сборник своих стихов на эту тему?

— Коронавирус вызвал мировые колебания, которые разделили нашу жизнь на до и после. Мне очень хочется, чтоб вирус пал, и мы вернулись к прежней жизни. Борцами и титанами в коронавирусной войне являются медицинские работники. Сегодня врачи ценой своей собственной жизни сражаются на передовой, спасая жизни пациентов. Своими стихами я, как поэт, выразил свое безмерное уважение и благодарность всем нашим врачам. Я бы выпустил сборник стихов, я пишу много и увлеченно. Но, к сожалению, пробиться на страницы печати я не смог. Думаю, на это влияют такие факторы, как моя отдаленность от столицы, я живу в Гяндже, и не имею возможности общаться в литературных кругах. Я обращался к некоторым бакинским поэтам, писал им, отправлял стихи, но мои письма пропадали в омуте их равнодушного отношения, хотя мое творчество нравится читателям.

— Какие авторы вас вдохновляют?

— Я люблю творчество Александра Сергеевича Пушкина. За многогранность таланта, легкость слога, умение четко, ясно и кратко описывать сложные чувства, характеры. С его классического творчества и начиналась моя любовь к русской поэзии, к русскому слову и слогу. Люблю творчество Лермонтова, Есенина, Цветаевой. Имя Владимира Высоцкого отмечу особо, перед его талантом я снимаю шляпу.

— Как врач, какой прогноз вы можете дать дальнейшему развитию эпидемиологической ситуации в Азербайджане?

— Я смотрю позитивно на сегодняшнюю и дальнейшую ситуацию с коронавирусом. Мир обязательно победит, мы обязательно победим, иного исхода я и не вижу. Думаю, ситуация выровняется, и эпидемия пойдет на спад. Все мы хотим вернуть прежнюю карусель жизни. Так давайте сделаем это вместе, ведь сегодня все зависит от каждого из нас.