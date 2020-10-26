Ya Qarabağ, ya ölüm – вышел еще один римейк знаменитого патриотического хита

Первым проектом, с которого начал свой путь азербайджанский лейбл «Base», стала знаковая для всего поколения песня «Ya Qarabağ, ya ölüm!» композитора Айтен Исмихановой на слова турецкого поэта Озана Арифа.

Как сообщили # руководитель лейбла — композитор Иса Меликов и креативный продюсер Пярвиз Исагов (ProMete), — новая жизнь этой композиции отражает единение нации:

«Так мы выражаем дух солидарности, сплочения и единения в тяжелые дни Второй Карабахской войны. Второе рождение песни стало возможным благодаря выпускнице Азербайджанской дипломатической академии Гюнай Бадаловой. Девушка поделилась собственным кавером на своей страничке в Инстаграме, и мы решили предложить Гюнай записать эту песню в новой аранжировке и снять на нее клип. За довольно сжатые сроки талантливый музыкант Эмин Кярим сделал аранжировку, а режиссером видеоклипа стал Вюсал Ахмедзаде. Съемочным процессом руководил популярный актер и блогер Алихан Раджабов, который выступил с идеей клипа. Для нас, как для руководителей лейбла, основными критериями сотрудничества являются талант и способности каждого потенциального партнера — и неважно, это музыкант с именем или только начинающий».

Эта песня является значимой для всего поколения, но для самой Гюнай она оказалась близкой и по личным причинам:

«Сказать, что я приятно удивлена и до сих пор не верю в то, что со мной произошло, — ничего не сказать! Когда моим постом с песней поделилась сама композитор и написала мне лестные слова, поблагодарив за мое исполнение, я была очень счастлива! На следующий день меня уже пригласили на запись в студию, еще через день стилист Лейла Мамедова — на примерку одежды для клипа. И вот я на сцене потрясающего Бакинского конгресс центра в прекрасном платье в сопровождении детского хора, вокруг крутые специалисты — от визажиста Эльнура Гасанова до руководителя съемочной группы — Алихана Раджабова. Стою перед камерой! Невероятно! Но самое волшебное чувство меня охватило, когда, приостановив съемочный процесс, мы внимательно слушали выступление нашего уважаемого президента — господина Ильхама Алиева, который объявил радостную новость об освобождении моего родного Зангилана! Моей радости и ликованию не было предела!»

Композиция не просто звучит по-новому. Теперь она передает совершенно другие эмоции и ощущения. Она наполнена верой в победу! «Песне «Ya Qarabağ, ya ölüm!» двадцать один год, — сказала автор, — и ровесники этой песни сегодня воюют в Карабахе, отвоевывают наши земли у захватчиков. Двадцать один год назад брат национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева Вахид Мустафаев предложил мне написать песню на слова Озана Арифа и записать ее с группой «Деирман». Если лейтмотивом первого варианта песни стала боль — физическая и моральная, то в нынешней присутствует надежда и уверенность в победе!»

Клип и песня представлены здесь: https://youtu.be/UwhV2bOuQgI

https://smarturl.it/Ya_Qarabagh_Ya_Olum