Удивительное рядом. Жанр фельетона, который люблю и в котором порой пишу, никогда еще не обретал столь своеобразную форму. Вроде бы читаешь фельетон, но в том все и дело, что нет никаких пометок о том, что это фельетон. Наоборот, подается писанина, как нечто вроде путевых заметок, репортажа. Что тут сказать? Разве что произнести сакраментальное: «Я от вас худею, дорогая редакция российского издания «Лента.ру»!».

Именно данное СМИ подняло мне с утра настроение, опубликовав текст под названием «Здесь незнакомые люди становятся родными». Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении». Название, согласитесь- огонь! Почему-то, правда, вспомнилась фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука»: «Брюки превращаются в элегантные шорты». Причем, это была не единственная ассоциация, родившаяся по ходу прочтения де-юре репортажа, а де-факто фельетона о реалиях Армении и похождения забредшего туда журналиста.

Который, надо отдать должное, отрабатывал свой кусок хлеба, явно смеясь над принимающей стороной. «У всех туристов, однажды побывавших в Армении, эта страна неизбежно ассоциируется с праздником»,- с этих слов начат текст. В этой связи вспоминается снятый несколько лет назад пропагандистский фильм «Замужем за президентом». Рассказывалось там про жену третьего президента РА, про Риту Саргсян. Которая сама себя назвала «взрывоопасной женщиной».

А начинался тот фильм, снятый каналом «Россия 24» , и вовсе с забавной фразы: «Армянина в любой стране мира можно узнать по начищенным до блеска ботинкам». То есть, каждый, у кого на ногах блестящие и чистые ботинки- автоматически армянин. Так что, как видим, у журналиста из «Лента.ру» был пример для подражания, в плане озвучивания шокирующее несуразных выводов и утверждений.

Поэтому, собственно, и неудивительно, что он с места в карьер решил прибегнуть к обобщениям и манипуляциям. Мягко говоря, очень спорно заявление, что Армения и праздник- это синонимы. Есть, уверен, огромная масса российских и прочих туристов, для которых Армения является синонимом поражения в 44-дневной, массового недовольства всем миром и Россией особенно, шокирующей бедности, бесконечных и смешных мифов и фантазий.

Впрочем, причина такой вольности в мыслях автора текста становится ясна после того, как он сообщил о посещении одного из центральных армянских коньячных заводов. Называется он «Арарат». Конкурентом ему является «Ной», но журналист предпочел именно «Арарат», то есть завод, названный в честь горы, которая находится на территории Турции. Она не имеет к РА никакого отношения, кроме мифов и застольных тостов. Впрочем, и Ной, как известно, тоже не был армянином. Хотя, попробуй докажи это все армянам! Они вполне могут заявить, что все, кто были в Ноевом ковчеге, являлись армянами.

Но, вернемся к тексту. Его автору удалось посмотреть и на «бочку мира», которую заложили в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В ней хранится спирт 1994 года, что символизирует дату подписания перемирия в Карабахском конфликте. «Бочку мира», — утверждает автор текста, пообещали открыть, когда конфликт разрешится мирным путем.

Конфликт в итоге завершен. Не мирно, в чем вина исключительно армянской стороны, но завершен. Азербайджан освободил свои территории, восстановил свою территориальную целостность. Так что, пора бы и открыть эту бочку. Но, тем самым, будет утеряна очередная легенда, обнулится очередной миф. А к мифам и легендам в РА относятся очень трепетно. Они армянам жить помогают, легче переносить суровые и грустные будни.

Собственно, это подтвердил и автор статьи, когда рассказал о том, что «таксист Вазген привез нас в центр армянской столицы. Ереван — один из самых старых городов мира, ему более 2800 лет». Тут все логично. Сначала журналиста напоили коньяком до нужной кондиции, а потом начали вбивать ему в уши миф про Ереван, который «старше Рима и Афин». Если бы автор еще чуток задержался на коньячном заводе, то, наверное, узнал бы, что Ереван старше планеты Земля.

Дальше больше. Автора использовали еще и как ретранслятор давних армянских претензий на все чужое. «У нас есть шутка, что грузинам настолько понравился наш алфавит, что они взяли наши буквы и стали их писать вверх ногами», — поделилась моя подруга Аракс», делится мыслями российский журналист. Странно, что он не упомянул о том, что в РА есть еще шутки про то, что алфавит грузинам придумал Месроп Маштоц, что Тбилиси — это армянский город. Правда, смешно от всего этого только самим армянам. И автору текста на «Лента.ру» несложно будет в этом убедиться, если он посетит Грузию. Там ему быстро и доходчиво объяснят, насколько категорически вредно слушать армянские мифы и сказки.

Кстати, о мифах. «А еще здесь есть карта Великой Армении, которую с гордостью показывают гиды, — карта древнего государства, существовавшего более 600 лет, с конца IV века до нашей эры и по 428 год нашей эры. Оно включало в себя территории современной Турции, Азербайджана, Ирана и Грузии», — утверждает российский журналист.

Он даже не понимает, насколько повезло его стране, что у нее нет общих границ с Арменией. В противном случае, добрая часть РФ также могла быть представлена на увиденной им карте, как часть «Великой Армении». Уверен, что при таком раскладе, он бы окончательно и бесповоротно отрезвел… Хотя, и у Украины же нет общих границ с РА. Что вовсе не мешает армянским мифотворцам трезвонить про то, что «Киев- древний армянский город».

Впрочем, журналисту издания «Лента.ру», судя по тому, как заканчивался его текст, до всего этого уже не было никакого дела. Последствия дегустации коньяка снова сказались. И вот он, журналист, а не коньяк, утверждает, что «время в Армении пролетело очень быстро». То есть, оно в РА течет не так, как во всем мире. Там, если верить автору, не 24 часа в сутках, не 60 минут в часе, не 60 секунд в минуте. Там все как-то иначе, быстрее движется. Мелькает, я бы даже сказал с сочувствием к автору статьи. Которому, судя по всему, много наливали, но мало подкладывали еды. Потому и получился у него не репортаж, а фельетон об армянском коньяке и тяжелых последствиях злоупотребления им.