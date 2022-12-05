США изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили в Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России, пишет The Wall Street Journal.

По информации американских чиновников, на которые ссылается издание, США тайно модифицировали установки, чтобы «их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России».

«Администрация Байдена считает, что эта мера предосторожности необходима для снижения риска более широкой войны с Москвой», — отмечают авторы статьи.

Издание отмечает, что с июня США поставили в Украину 20 установок HIMARS. В сообщении говорится, что в США опасаются, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить удары по территории РФ предоставленным американцами оружием. (Газета.Ру)