WSJ: Китай хочет назначить Alibaba крупнейший штраф в истории

Антимонопольные регуляторы Китая рассматривают возможность назначить компании Alibaba крупнейший штраф в истории страны, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, штраф превысит $975 млн, которые в 2015 году выплатила компания Qualcomm Inc. за нарушение китайского антимонопольного законодательства.

Кроме того, власти Китая могут потребовать от Alibaba отказа от практики «выбирай одно из двух», в соответствии с которой компания, по мнению регуляторов, ограничила ряд поставщиков, сотрудничавших с платформами конкурентов.

В декабре 2020 года китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование против компании Alibaba.

Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. (Газета.Ру)