Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о «практических действиях» в отношении Беларуси в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили газете Washington Post дипломаты, знакомые с обсуждением.

«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, который сохранил официальное партнерство с альянсом», — пишет газета.

В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Беларуси и выразили солидарность с Латвией «в связи с необоснованной высылкой дипломатов».

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросоюз призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.