Команда разработчиков WhatsApp выпустила публичную бета-версию клиента мессенджера для macOS. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Приложение адаптировано для работы с компьютерами Apple на базе фирменных процессоров M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, ‌M2‌ Pro и ‌M2‌ Max. Также клиент WhatsApp для macOS должен запускаться на MacBook с процессорами Intel, которые поддерживают технологии Mac Catalyst.

Отмечается, что приложение WhatsApp для macOS сильно похоже на веб-версию мессенджера. При этом программа потребляет меньше ресурсов и энергии, а также имеет все функции из версии мессенджера для iOS.

Присоединиться к бета-тестированию WhatsApp для MacBook можно, скачав установочный файл приложения с расширением .dmg с официального сайта WhatsApp.

Когда в App Store появится релизная версия приложения, не сообщается. (gazeta.ru)