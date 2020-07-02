Weibo удалил аккаунт премьера Индии

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo по просьбе индийского посольства в КНР удалил аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

По его информации, диппредставительство попросило об этом из-за напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели на фоне военного противостояния на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

Моди завел аккаунт в Sina Weibo в 2015 году во время визита в Китай. С тех пор в нем появилось 100 постов, у индийского премьера было 200 тыс. подписчиков.

На прошлой неделе власти Индии заблокировали 59 созданных в Китае компьютерных программ, включая видеохостинг TikTok, в целях «обеспечения конфиденциальности и безопасности индийских пользователей». Блокировка разработанных в Китае программ была мотивирована их «пагубным влиянием на суверенитет и безопасность страны».(ТАСС)